Covid: Veneto, 2.655 positivi e 191 morti in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 29 DIC - Non accenna a calare il numero degli infettati in Veneto: nelle ultime 24 ore sono 2.655 in più, dato che porta la cifra complessiva dei positivi al Covid da inizio pandemia a 246.098. I morti sono 191 in più, dato che fa raggiungere un totale di 6.298 deceduti. La Regione fa sapere che questo dato così elevato sconta il non caricamento di deceduto nei giorni scorsi. (ANSA).