Mose: si sperimenta sistema variabile per nuova acqua alta

(ANSA) - VENEZIA, 28 DIC - Il Mose, la struttura di 78 barriere mobili, per la difesa di Venezia dall'acqua alta eccezionale, tra oggi e domani sarà sperimentato con un utilizzo 'variabile' a causa di una situazione incerta di marea.

Alzato stamane a tutte e tre le bocche di porto, il sistema di paratoie nel pomeriggio è stato abbassato solo per quella di Malamocco, mentre Lido e Chioggia sono rimaste alzate.

L'abbassamento ha permesso il transito in entrata ed uscita lungo il Canale dei Petroli da e per Marghera di alcune navi ed ora si attende il comportamento di mare e vento per la notte.

Di fatto i tecnici innalzeranno rapidamente le barriere di Malamocco se l'acqua alta dovesse entrare in laguna (è prevista una massima di marea a 110cm sul medio mare dopo le 21) altrimenti rimarranno sommerse per essere alzate domani mattina quando una nuova marea eccezionale di 120cm è prevista tra le 10 e le 11. (ANSA).