Casi covid Cittadella, rinviata gara col Chievo

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - Rinviata a data da destinarsi la gara tra Chievo Verona e Cittadella, valida per la 15/a giornata di andata del campionato di Serie B in programma per domenica prossima. La società granata ha infatti chiesto e ottenuto lo slittamento del match a causa della situazione dei contagi da covid nella squadra. "Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, vista l'istanza presentata dalla società A.S.

Cittadella dispone il rinvio della gara Chievo Verona-Cittadella - si legge nella nota - ad altra data che verrà fissata dalla Lega". (ANSA).