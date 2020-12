Covid: Palù,non se ne può fare un argomento da talk show

(ANSA) - VENEZIA, 23 DIC - L'Italia soffre di infodemia da Coronavirus. Questo secondo Giorgio Palù, virologo consulente della Regione Veneto e presidente dell'Aifa, parlando nel corso della conferenza stampa quotidiana del governatore del Veneto, Luca Zaia. In base a quanto detto da Palù, contro le "tante sciocchezze che circolano incontrollate nell'etere, servono dei seri comunicatori scientifici, come avviene all'estero". In America, esemplifica, "parla solo Fauci". "Qui da noi - ha affermato Palù - hanno parlato tutti: non esiste una democrazia nella scienza - ha concluso - non se ne può fare un talk show.

Non si può sentire gente che scambia infezione per malattia".

(ANSA).