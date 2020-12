Cortina 2021: scatta il piano traffico per i Mondiali di sci

(ANSA) - BELLUNO, 22 DIC - Nell'area di Cortina d'Ampezzo (Belluno), da lunedì 8 febbraio a domenica 21 febbraio 2021, quando si svolgeranno i Campionati del Mondo di sci alpino ci saranno sensinbili limitazioni al traffico automobilistico.

Durante questo periodo sarà attivo un piano di mobilità urbana finalizzato a garantire la sicurezza e l'accesso all'area di gara: un sistema studiato per contemperare le esigenze dell'appuntamento sportivo e quelle del territorio, riducendo al minimo gli inconvenienti per la comunità. Il piano potrà subire delle variazioni in prossimità delle gare.

Le principali caratteristiche del piano di mobilità dei Mondiali, frutto di un tavolo di lavoro con la partecipazione di Fondazione Cortina 2021, dell'Amministrazione Comunale, del Commissariato e della Polizia Locale di Cortina d'Ampezzo, della Prefettura e della Questura di Belluno prevedono l'accessibilità a Cortina garantita durante tutto il periodo, da sud (San Vito), da nord (Dobbiaco, Val Pusteria) e da est (Passo Tre Croci). Invece, per chi viene da ovest (Passo Giau e Passo Falzarego), da lunedì 8 febbraio a domenica 21 febbraio l'accesso alla località non sarà consentito nella fascia oraria 7.00-17.00. Previste zone rosse e Ztl all'interno della cittadina dolomitica. (ANSA).