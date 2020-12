ANSA-IL-PUNTO/COVID: Zaia, su Variante Gb nessuna novità

(ANSA) - VENEZIA, 22 DIC - Nessuna novità per quanto riguarda possibili casi in Veneto di positivi al Covid nella variante Gran Bretagna. A renderlo noto il presidente del Veneto Luca Zaia, nel punto stampa quotidiano. Un'occasione per rinnovare gli inviti alla prevenzione e per fare il punto sulle prossime comunicazioni e nomine di fine anno in campo sanitario mentre resta alta la pressione sugli ospedali secono il bollettino emesso dalla Regione.

Sul fronte britannico Zaia ha detto che "sulla variante Gb del Covid non abbiamo al momento dati di positività specifica".

"Sull'ordinanza di ieri - ha aggiunto Zaia riferendosi ai controlli su chi è giunto in Veneto da oltremanica - ho sentito critiche quando si tratta di un documento di tutela e non una limitazione". "Probabilmente la variante del virus è giunta a novembre - ha rilevato -. Nel momento che in Inghilterra hanno capito ciò che stava accadendo lo hanno comunicato e sono scattate le restrizioni". "Per avere elementi sullo stato in Veneto - ha aggiunto - ci vorranno un paio di settimane, sono i tempi tecnici che servono ai nostri ricercatori tenendo presente che la variante britannica ha caratteristiche specifiche".

Quindi Zaia ha annunciato che domani i dottori Russo e Palù faranno il punto sul piano vaccinale e sulla situazione della variante britannica del virus. Poi, come prassi di fine anno, ha parlato di nomine e se al vertice della sanità regionale arriva il dott. Luciano Flor a segretario in sostituzione dell'uscente Domenico Mantoan, i direttori generali delle Ulss venete rimarranno tutti al loro posto - "sperando in tempi migliori" ha chiosato Zaia - con il titolo di Commissari.

Zaia, come un mantra, ha ribadito l'importanza della prevenzione perché "in questo periodo di feste è ancora più importante usare mascherine e lavarsi le mani, questo perché l'andare a fare spese e compere porta ad assembramento".

Intanto resta alta la pressione sugli ospedali, ed a parlare è il consueto bollettino che risente delle accelerazioni dopo quello del lunedì, in genere più morbido per il rallentamento nell'inserimento dei dati nel fine settimana. Così sono 3.082 i nuovi contagi Covid in Veneto e 150 i decessi nelle ultime 24 ore. I dati complessivi vengono così aggiornati a 222.588 infetti dall'inizio dell'epidemia, e 5.631 morti (tra ospedali e case di riposo). Nei reparti non critici sono ricoverati 2.907 malati Covid (+6), nelle terapie intensive 379 (+4). Cresce anche il numero dei soggetti attualmente positivi al virus, 102.578 (+1.104). (ANSA).