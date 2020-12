Variante Gb: Zaia, ordinanza tamponi per chi è arrivato

(ANSA) - VENEZIA, 21 DIC - "Ho firmato un'ordinanza per cui chi viene direttamente o indirettamente dalla Gran Bretagna e Irlanda deve fare il tampone". Lo ha detto ai giornalisti il presidente del veneto Luca Zaia. L'ordinanza prevede anche che chiunque abbia transitato anche per altri Paesi, ma partendo da Gran Bretagna e Irlanda, dovrà farsi il tampone.

"Chi si trova nel territorio veneto e che negli ultimi 15-20 giorni è transitato per questi Paesi - ha aggiunto - deve fare il test molecolare presso l'aeroporto di arrivo o immediatamente nei punti ospedalieri. In caso positivo oltre alle misure già in corso il virus sarà sequenziato per studiarlo". (ANSA).