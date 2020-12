Niente musica live, i microfoni diventano lampade design

(ANSA) - RONCADE, 21 DIC - Il Covid ha bloccato ogni attività dal vivo, da 10 mesi non si svolgono più i concerti e così l'azienda si trasforma convertendo le aste ed i microfoni in lampade da pavimento e da tavolo.

E' l'iniziativa del club "New Age", di Roncade, che dagli anni Novanta ha ospitato centinaia di artisti di calibro internazionale e che ora, sfruttando anche la valenza "storica" delle aste utilizzate dai grandi nomi, lancia una campagna di crowdfunding per convertire pezzi unici numerati in strumenti di illuminazione, in attesa che la struttura possa tornare ad essere utilizzata per la musica live.

La raccolta di finanziamenti è possibile attraverso la piattaforma Kickstarter mentre sono già in vendita sul sito del New Age alcune lampade ottenute da microfoni. (ANSA).