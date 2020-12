Grandi Navi: Brugnaro, in 2021 crociere a terminal Marghera

(ANSA) - VENEZIA, 21 DIC - "Abbiamo ottenuto che le navi da crociera il prossimo anno abbiamo la certezza di poter ormeggiare al Terminal intermodale Venezia (Tive) e in Venezia cointainer (Vecon"". Lo ha annunciato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, al termine del Comitato interministeriale per Venezia, il 'Comitatone', che aveva per oggetto il tema delle Grandi navi in Laguna.

"Per il 2022 - ha aggiunto - c'è la soluzione del Canale Nord, soluzione che il Comune ha sempre sostenuto. Riteniamo che questo possa dare un po' di speranza, però bisognerà presidiare bene questa cosa, perché si vedono dei salti in avanti", ha concluso. (ANSA).