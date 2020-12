Benetton: al via il nuovo sito personalizzabile dal cliente

(ANSA) - PONZANO VENETO (TREVISO), 21 DIC - Con il nuovo claim "Blend Different" ha esordito il nuovo sito internet di Benetton, che punta a raccontare United Colors of Benetton e la sua proposta commerciale in una modalità personalizzabile e declinabile secondo lo stile di ognuno.

Attraverso moduli quali lo "Shop by Color", il "Find your Blend" e il Blend Different, presenti nelle pagine di prodotto e nelle sezioni donna, uomo e bambini, l'utente è invitato a sperimentare combinazioni di capi e colori, "giocando" con la collezione.

Il sistema digitale di Ucb è costituito da diversi touchpoint, ognuno per un target specifico: Boomer-Gen X nati prima del 1981, Gen Y nati tra il 1981 e 1996, Gen Z nati dopo il 1996. A partire dalla collezione "SS21" l'aspetto del sito sarà modificabile automaticamente in base a nuove funzioni che raccontano il percorso dell'utente e i suoi interessi.

I contenuti che raccontano i valori del marchio sono integrati all'interno dell'esperienza online, senza abbandonare il sito. Saranno disponibili articoli di scoperta della storia del brand, pagine che raccontano le ispirazioni e gli approfondimenti sulle ultime collezioni e le schede di prodotto con le caratteristiche di sostenibilità. Il nuovo Benetton.com propone infine moduli colorati e interattivi, in grado di coinvolgere l'utente in attività che somigliano a un gioco, ma che propongono la collezione trasformando l'acquisto in un momento di svago e invogliando gli utenti a tornare più spesso per scoprire nuove iniziative e attività. (ANSA).