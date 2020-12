Serie A: Fiorentina-Verona 1-1

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Fiorentina e Verona hanno pareggiato 1-1 nel primo anticipo della 13/a giornata di serie A. Risultato frutto di due rigori, trasformati nel primo tempo rispettivamente da Veloso all'8' e Vlahovic al 19'. Per i viola guidati da Cesare Prandelli è il secondo pareggio consecutivo, in attesa di incontrare martedì prossimo la Juventus, ma la classifica resta deficitaria, col quart'ultimo posto a 11 punti.

Il Verona è per ora settimo a quota 20. (ANSA).