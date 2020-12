Natale: Zaia, ordinanza Veneto fino 23/12, poi decade

(ANSA) - VENEZIA, 19 DIC - "Fino al 23 dicembre, ore 24, in Veneto è valida la nostra ordinanza, la cosiddetta zona arancione 'light', con la chiusura dei confini comunali dalle 14. Poi dal 24/12 decadono gli effetti, perchè entra in vigore il provvedimento del Governo". Lo ha detto il presidente Luca Zaia, chiarendo le modalità di armonizzazione della norma restrittiva regionale, entrata in vigore oggi - aveva valenza sino al 6 gennaio - e il Decreto di Natale. "Abbiamo sempre detto - ha aggiunto - che se le misure nazionali fossero state più blande restava la nostra ordinanza. Ora, dal punto di vista gerarchico, decade invece dal 24". (ANSA).