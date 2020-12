Covid:scatta ordinanza Veneto,dalle 14 stop uscite da comuni

(ANSA) - VENEZIA, 19 DIC - E' scattata dalla mezzanotte la nuova ordinanza regionale in Veneto che vieta dalle 14 alle 22 lo spostamento in comuni diversi da quello di residenza o dimora. E' stata firmata dal presidente Luca Zaia prima del nuovo decreto di Natale, deciso ieri sera dal Governo. Sarà valida fino al 6 gennaio. Gli spostamenti delle persone fuori dai confini comunali saranno comunque consentiti per ragioni di lavoro, salute o altre situazioni di necessità. Dopo le 14 sarà comunque sempre possibile il rientro a casa. La restrizione interessa ogni giorno la fascia dalle 14 alle 22, perché dopo tale orario vale il 'coprifuoco' già introdotto dall'ultimo Dpcm. (ANSA).