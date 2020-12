Despar: cambio al vertice, Staudinger lascia ad Antley

(ANSA) - TRIESTE, 18 DIC - Il 31 dicembre Rudolf Staudinger lascerà la presidenza di Aspiag Service Despar Nordest, concessionaria dei marchi Despar, Eurospar e Interspar nel Triveneto ed Emilia Romagna. A succedergli sarà Harald Antley.

Da 36 anni in Spar - di cui 20 come presidente di Aspiag Service, da 18 anni nel cda della capogruppo in Austria, presidente delle società in Slovenia, Ungheria e Croazia - Staudinger rimette gli incarichi a seguito della norma statutaria che prevede l'uscita obbligatoria a 65 anni dal business operativo; è stato nominato consigliere dell'organo di sorveglianza del Gruppo. "Staudinger - afferma Antley - ha portato con grande visione Aspiag Service a diventare un'importante azienda per l'economia del Nord Italia".

Antley, da 23 anni fa parte del Cda di Aspiag Service e ha guidato acquisti, logistica e produzione.

A succedere a Staudinger come consigliere del cda della capogruppo Spar e come presidente delle società Spar in Slovenia, Croazia e Ungheria è stato nominato Paul Klotz: consigliere di amministrazione di Aspiag Service dal 1996, presidente di Despar Italia, Klotz mantiene anche gli attuali ruoli. In futuro, dice, "l'obiettivo è contribuire a sviluppare una sinergica visione d'insieme per un gruppo che oggi ha raggiunto un fatturato il 15 miliardi di euro, è presente in 5 Paesi e conta 85mila dipendenti".

"Lascio - dichiara Staudinger - nelle mani di Antley e del suo consiglio di amministrazione, con Paul Klotz e Francesco Montalvo una società forte e pronta ad evolversi nel segno della continuità".

Nei vent'anni di presidenza di Staudinger, Aspiag Service ha più che raddoppiato il fatturato, passando da 825 a 1.925 milioni di euro, duplicando il numero di dipendenti, da 4.073 agli attuali 8.236. (ANSA).