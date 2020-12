Vino: 'Decanter', Fioramonte Allegrini miglior rosso 2020

(ANSA) - VERONA, 15 DIC - Fieramonte 2012 , Amarone Riserva di Allegrini, è stato incoronato come miglior vino rosso al mondo 2020 dal prestigioso magazine britannico 'Decanter'. "È un grande riconoscimento per l'Amarone e per la Valpolicella - commenta Marilisa Allegrini - sono quarant'anni che racconto nel mondo la Valpolicella, Verona, la Corvina e l'appassimento, con grande amore e passione, e questo riconoscimento da parte di una rivista importante, e in un anno complicato, mi rende molto felice".

"Ed è un grande premio per mio fratello Franco - aggiunge -, che è stato caparbio, e ha aspettato che questo vigneto avesse la maturità fisiologica per fare un cru di Amarone, un vino che gode molto della tecnica di produzione". Fioramonte nasce dal vigneto omonimo, di alta collina, esposto ad est nella tenuta Allegrini, ed è una una produzione limitata a non più di 5mila bottiglie l'anno,.

L'edizione 2012, la seconda annata da quando Fieramonte è tornato in commercio dopo una pausa di oltre 25 anni, era stata prima segnalato dal corrispondente italiano di 'Decanter', quindi, risultato tra i campioni selezionati, è stato oggetto di un nuovo tasting alla cieca da parte dei giudici, il Master of Wine Andy Howard, il Master Sommelier Ronan Sayburn, e Beth Willard, buying manager di Direct Wines, ottenendo un punteggio medio di 98/100. (ANSA).