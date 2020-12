Maltempo: capre isolate dalla neve, vv.ff. portano foraggio

(ANSA) - VENEZIA, 13 DIC - Trenta capre isolate da oltre un metro e mezzo di neve nella malga "La Grava", situata nel comune di Zoldo Aldo (Belluno), sono state sfamate oggi dai vigili del fuoco, che hanno portato loro il foraggio.

Questa mattina il gatto delle nevi dei pompieri, dopo essere stato caricato di fieno, ha aperto e battuto 4 chilometri di strada per arrivare alla malga, su cui domani gli animali verranno trasferiti in un altro luogo.

Anche ieri i vigili del fuoco avevano portato il foraggio, stavolta in volo con l'elicottero "Drago 81", per le mucche isolate dalla neve alla malga "Coltrondo" nel comune di Comelico Superiore, sempre nel Bellunese. (ANSA).