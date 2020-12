Snowboard, Cdm: trionfo azzurro a Cortina, vince Fischnaller

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - L'Italia guidata da Roland Fischnaller fa il pieno nel PGS maschile che ha aperto al Coppa del mondo di snowboard sulla pista Tondi di Faloria a Cortina d'Ampezzo. La squadra diretta da Cesare Pisoni ha dominato la gara, piazzando ben cinque azzurri ai primi sei posti, con il quarantenne altoatesino dell'Esercito che ha infilato il trionfo numero 19 della carriera, che giunge a distanza di dieci anni esatti dal primo trionfo, conquistato nel 2010 a Limone Piemonte.

Fischnaller ha costruito il suo trionfo soprattutto in semifinale, quando ha rimontato una decina di metri di svantaggio all'austriaco Benjamin Karl, poi terzo a scapito di Mirko Felicetti, mentre nella big final Roland ha tento a bada l'altro senatore del team azzurro, Aaron March. In classifica figurano anche due ottimi Edwin Coratti e Daniele Bagozza al quinto e sesto posto. "Ho rischiato tanto in semifinale ma sono riuscito a venirne fuori - ha commentato alla fine Fischnaller -, sono contento perchè questa pista mi regala sempre delle grandi soddisfazioni ed è un modo perfetto per iniziare la stagione, regala grande fiducia a me e a tutti i miei compagni".

La gara femminile ha premiato la ceca Ester Ledecka davanti al trio di tedesche Selina Joerg, Ramona Hofmeister e Cheyene Loch, con Lucia Dalmasso e Nadya Ochner che hanno superato il taglio per uscire negli ottavi, concludendo al tredicesimo e quindicesimo posto. Il prossimo appuntamento con il circuito è fissato per giovedì 17 dicembre a Carezza, con un altro gigante.

