Museo Salce, nuova sede per un tesoro da 50 mila manifesti

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - E' tornata al suo aspetto originario, con un minuzioso restauro, anche una parte del chiostro trecentesco della Chiesa di S. Margherita, a Treviso, nuova sede espositiva del Museo Nazionale Collezione Salce, considerata per i suoi 50 mila manifesti del 1800 e del 1900 una delle due raccolte più importanti al mondo di grafica pubblicitaria. L' inaugurazione del museo, prevista il 5 dicembre con l'apertura della grande mostra dedicata a Renato Casaro, artista trevigiano creatore dei manifesti per molti dei più importati film prodotti ad Hollywood, è stata però rinviata a quando le norme anticovid lo consentiranno.

La preziosa collezione costruita da Ferdinando Salce (Treviso 1877-1962) in una ricerca appassionata durata tutta la vita fu donata nel 1962, l'anno della sua morte, allo Stato. Tra i manifesti c'era anche il primo della raccolta, acquistato nel 1895 di straforo dall'attacchino comunale: lo aveva realizzato Giovanni Maria Mataloni per la Società Anonima Incandescenza a Gas brevetto Auer ed è considerato il primo cartellone italiano paragonabile, per come era stato concepito e realizzato, ai migliori esemplari europei. Al tesoro di 25 mila manifesti lasciati da Salce da allora se ne sono aggiunti altrettanti grazie a donazioni e acquisizioni che hanno consentito di proseguire la cronologia.

Nella nuova sede, che ha un'area multimediale espositiva di 450 metri quadrati, la consultazione del materiale è possibile grazie a una modalità robotizzata studiata appositamente e 'mutuata' dai sistemi dei grandi gestori mondiali del commercio.

Con più di dieci anni di lavoro (e sei milioni di euro concessi in gran parte dal Mibact e dalla Regione) tutti i manifesti - alcuni di reclame risalenti al Settecento - sono stati classificati, fotografati e inseriti in un data base che possono consultare tutti. (ANSA).