Covid:sanitari Padova,a Natale vi 'regaliamo' i nostri occhi

(ANSA) - PADOVA, 12 DIC - Coperti dai dispositivi di protezione individuale, da febbraio ad oggi hanno lasciato parlare gli occhi. Per Natale vogliono andare oltre lo sguardo, mostrando i loro volti. L'Ulss 6 Euganea inaugura oggi la campagna social "Le nostre Stelle di Natale" (#lenostrestelledinatale, #ulss6euganea): i dipendenti, protetti dalle mascherine, mostreranno il loro vero volto, in fotografia.

Si vuole così restituire un'identità anche visiva a quanti sono costretti, in questi mesi di pandemia, a nascondere i propri lineamenti. L'Azienda socio-sanitaria locale intende promuovere questa sorta di "operazione-trasparenza", mostrando ciò che finora il Covid-19 ha costretto a rimanere celato.

"Vogliamo restituire un volto a ciascuno dei nostri dipendenti, siano essi dirigenti, medici, infermieri, operatori socio-sanitari, addetti alla sicurezza o alle pulizie, insomma a tutti coloro che si trovano ogni giorno, faccia a faccia, con il Coronavirus. La pandemia - sostiene il direttore generale dell'Ulss 6 Euganea, Domenico Scibetta - non deve, per motivi di salvaguardia sui luoghi di lavoro, mortificare le loro identità.

Per questo ci è venuta l'idea di far mostrare, a ciascuno di loro, il volto che si cela dietro a mascherine, visiere, il corpo nascosto dietro scafandri e calzari". (ANSA).