Covid: Zaia, non abbiamo bisogno dei laureati di Facebook

(ANSA) - VENEZIA, 12 DIC - "Capisco che all'università di Facebook si sono laureati in molti, ma noi non abbiamo bisogno di questi laureati". Lo dice con una battuta il Presidente del Veneto Luca Zaia criticando alcune delle frasi che accompagnano in rete la sua diretta Facebook. "Il vaccino rischia di essere l'unica ancora di salvezza che abbiamo - aggiunge - la certificazione Ema ci vuole". Zaia ricorda che l'Italia ha scelto Pfizer e Moderna" ma che sono 5 i vaccini "che si stanno somministrando nel mondo e che hanno modalità concettualmente diverse". (ANSA).