Covid: a Padova protesta 'Mascherine tricolori'

(ANSA) - PADOVA, 12 DIC - Anche a Padova nuova protesta delle Mascherine tricolori: fuori da Palazzo Moroni, sede del Comune, è stato lasciato un albero di Natale appositamente decadente, addobbato con diversi cartelli recanti le scritte 'mutuo', 'affitto', 'bollette' e 'tassa rifiuti' e lo slogan "non si muore solo di Covid".

"Nulla è stato fatto - spiegano le mascherine tricolori - se non piccole briciole fatte passare per 'potenze di fuoco incredibili'. Sta di fatto che numerose categorie come piccole imprese, partite iva, precari e disoccupati, non riapriranno i battenti perché sono stati, nella realtà dei fatti, lasciati soli dal 'Governo degli spot'". (ANSA).