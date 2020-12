Venezia: marea a 129, ma Venezia protetta da Mose

(ANSA) - VENEZIA, 11 DIC - La marea ha raggiunto in mare il livello di 129 cm, ma Venezia si è salvata ancora grazie al Mose che è stato attivato alle 5 di stamani. Le paratoie rimarranno alzate per tutta la giornata di oggi e, forse ,anche per tutta la notte fino a domani quando è prevista una marea di 130 cm alle 8.30. La prossima massima di marea è alle 21.25 con 80 cm.

(ANSA).