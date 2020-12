Paolo Rossi: sindaco Vicenza, funerali sabato in Duomo

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Si terranno sabato mattina, nel Duomo di Vicenza, i funerali di Paolo Rossi. Lo ha confermato il sindaco Francesco Rucco, in collegamento a La Vita in Diretta su Rai1. "Stiamo cercando di capire come organizzare un evento di tale portata in questo momento". (ANSA).