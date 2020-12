Piazza Fontana: podcast indaga su 'pista veneta' attentato

(ANSA) - VENEZIA, 09 DIC - La 'pista veneta' dell'attentato di Piazza Fontana, nel triangolo che unisce Venezia, Padova e Treviso, è la nuova inchiesta giornalistica che Nicolò Porcelluzzi, giovane giornalista veneziano osservatore della storia più recente del nostro Paese, pubblica in un podcast a puntate sulla piattaforma Storytel, dal titolo "Stragisti d'Italia", in uscita nell'anniversario della strage, il 12 dicembre prossimo.

Dopo aver indagato sulla genesi del terrorismo rosso con il precedente 'La bomba in testa', nel nuovo podcast Porcelluzzi si concentra sui nazifascisti di Ordine Nuovo, per capire l'origine e lo sviluppo delle 'stragi di Stato', da Piazza Fontana alla Stazione di Bologna.

In quattro puntate si articola un percorso attraverso i luoghi-chiave di questa storia, un'esplorazione della provincia veneta che ha incubato un disegno eversivo, tra fascisti e neonazisti, un'impunità che va fino agli uffici dei servizi segreti italiani.

Com'è possibile che chi avrebbe dovuto difenderci abbia coltivato rapporti di amicizia e collaborazione con le persone più pericolose del nostro Paese? Che cosa possiamo imparare oggi, dalla storia del nostro Paese che va dalla fine degli anni Sessanta all'inizio degli anni Ottanta? Con il contributo delle voci di protagonisti e studiosi di quel periodo, 'Stragisti d'Italia' vuole farsi racconto della storia umana, politica e giudiziaria delle menti che avrebbero ideato, fabbricato e nascosto una valigetta piena di esplosivo in una banca del centro di Milano. (ANSA).