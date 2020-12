Covid: Zaia, su numero positivi dato Regioni non è omogeneo

(ANSA) - VENEZIA, 09 DIC - "Il numero assoluto di positivi non vuol dire niente. Quel che conta è la percentuale sul totale dei tamponi". Lo ha specificato il presidente del Veneto Luca Zaia, parlando con i giornalisti sui dati del contagio in regione.

"Vorremo capire ufficialmente - ha proseguito - e ne ho parlato anche con il professor Brusaferro, se i dati sono omogenei a livello nazionale. Se si prende il dato assoluto dei positivi devi spiegare che non è confrontabile con altre regioni; alcune fanno solo tamponi molecolari, altre un po' di rapidi, alcune caricano un dato, altre hanno fatto scelte di testare fasce popolazione e non altre. Non è - ha concluso - un dato omogeneo". (ANSA).