21 Invest: completata cessione Poligof a Portobello Capital

(ANSA) - TREVISO, 09 DIC - 21 Invest, gruppo di investimento europeo fondato e guidato da Alessandro Benetton, ha completato la cessione di Poligof, azienda di produzione e commercializzazione di prodotti per il settore igienico-sanitario.

Il 100% delle quote è stato ceduto alla società di investimento spagnola Portobello Capital, con l'obiettivo di perseguire il percorso di internazionalizzazione consolidato in questi anni dal team italiano di 21 Invest.

Fondata nel 1979 dalla famiglia Gatti e con sede a Lodi, Poligof è la prima azienda in Italia e una delle prime tre in Europa nella produzione e commercializzazione di film (backsheet) per applicazioni nel settore igienico-sanitario. Ha quattro stabilimenti in Italia, a Lodi e a Mira (Venezia), in India e in Russia, con una clientela rappresentata dalle maggiori multinazionali dell'industria dei prodotti per la cura dell'igiene della persona, quali Ontex, Essity e Kimberly-Clark.

"Questa operazione - commenta Benetton - conferma l'attitudine di 21 Invest nell'avere a cuore la crescita industriale di lungo-periodo delle società partecipate, reagendo proattivamente anche nel pieno di una pandemia. Poligof è oggi un gruppo industriale che continuerà a crescere affermandosi in nuovi mercati internazionali". (ANSA).