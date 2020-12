Tpl: Veneto, da Mit 91 mln per nuovi bus e mobilità green

(ANSA) - VENEZIA, 07 DIC - Stanziamenti per un totale di 91 milioni di euro, nell'ambito dei decreti approvati in Conferenza Stato-Regioni, sono stati proposti dalla ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola De Micheli, nell'ambito del Piano Nazionale Strategico della Mobilità Sostenibile dal 2019 al 2033, per la Città Metropolitana di Venezia e altri Comuni del Veneto. In particolare, a Venezia vanno 38 milioni di euro circa per l'acquisizione di nuovi bus, al fine di migliorare la qualità del servizio per i cittadini e promuovere la mobilità green. Oltre a questo stanziamento, c'è da aggiungere quello in favore dei Comuni di Padova, Vicenza e Verona per un ammontare complessivo di oltre 53 milioni di euro (ANSA).