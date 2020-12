Maltempo: in funzione idrovora per allagamento nel vicentino

(ANSA) - VICENZA, 07 DIC - Una idrovora in grado di aspirare 11 metri cubi di acqua al minuto è stata messa in funzione stamane dai vigili del fuoco a Torri di Quartesolo, nel vicentino, dove un intero quartiere è sommerso da 50 centimetri di acqua. L'allagamento si era creato ieri per l'erosione dell'argine causata dalla forte pioggia e dall'ingrossamento del fiume Tesina. (ANSA).