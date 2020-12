Aic: compie 20 anni Galà del Triveneto

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Compie 20 anni il Galà del Calcio Triveneto, tradizionale appuntamento dell'Associazione italiana calciatori, che vedrà premiati i migliori giocatori delle squadre delle tre regioni per la stagione 2019/2020 di tutte le categorie professionistiche assieme a miglior allenatore, miglior calciatore di Calcio a 5, miglior calciatrice e miglior arbitro.

Nel rispetto delle normative anti-Covid, non sarà possibile incoronare i vincitori con la tradizionale passerella in teatro a Vicenza, città sede dell'Aic, e i premi verranno quindi consegnati direttamente ai vincitori nelle sedi delle società di attuale appartenenza da parte dei vertici dell'Assocalciatori.

Questi i vincitori delle varie categorie Serie A: Zaccagni (Verona) e Musso (Udinese).

Serie B: Meggiorini (Chievo), Iori (Cittadella), Ciurria Pordenone), Aramu (Venezia).

Serie C: Maldonado (Arzignano Valchiampo), Da Silva (Padova), Devi (Sud Tirol), Gomez (Triestina), Cappelletti (LR Vicenza), Odogwu (V.Verona).

Miglior allenatore: Ivan Juric.

Miglior calciatrice: Cantore (H.Verona).

Miglior Arbitro: Daniele Orsato.

Miglior giocatore calcio a cinque: Pablo Belsito (Dosson).

(ANSA).