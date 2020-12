Venezia: Ponte Rialto si tinge d'arte per 1600 anni città

(ANSA) - VENEZIA, 05 DIC - Il Ponte di Rialto, grazie alle proiezioni e dissolvenze iniziate oggi, si è trasformato in un 'libro' all'aperto su cui scorrono alcune delle pagine più significative della storia di Venezia. La struttura in pietra del ponte si è accesa di immagini che, in occasione del "Natale di Luce 2020", ricordano in rapida sequenza alcuni dei momenti e dei protagonisti della storia, dell'arte e dell'architettura lagunare.

La videoproiezione, promossa dal Comune di Venezia e Vela Spa, viene ripetuta ogni venti minuti, dalle ore 17 alle 22, sino al 31 dicembre. Una rassegna di grandi interpreti - da Vittore Carpaccio a Jacopo de' Barbari, da Antonio da Ponte a Vincenzo Scamozzi al Canaletto - che hanno progettato o raccontato quel nodo nevralgico di commerci e di scambi che unisce le due sponde del Canal Grande. La narrazione, a cura di Alessandro Toso Fei, si chiude con un brindisi simbolico al nuovo Anno e vuole anche introdurre le celebrazioni per il 1600/o anniversario della fondazione di Venezia che ricorre il 25 marzo 2021.

"Tradizione e innovazione sono le parole chiave di Venezia, tanto più per questo Natale - commenta il sindaco Luigi Brugnaro - il gioco di proiezioni e dissolvenze che illumina il Ponte di Rialto va proprio in questa direzione. La città, nonostante i mesi bui che sta affrontando, vuole ripartire e l'avvio, anche attraverso questa installazione, delle celebrazioni per i suoi 1600 anni, dimostra la sua forza resiliente". (ANSA).