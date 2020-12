Venezia, montato 'Albero di luce' Plessi a San Marco

(ANSA) - VENEZIA, 04 DIC - E' stato montato, in attesa dell'accensione ufficiale prevista per le 17.30, il grande Albero di Natale di luce che l'artista Fabrizio Plessi ha donato a Venezia per il Natale 2020 in Piazzetta San Marco.

L'installazione, promossa dal Comune e Vela Spa con la partnership di Assicurazioni Generali nell'ambito della rassegna "Le Città in Festa", è stata montata tra le due colonne della Piazzetta e resterà accesa fino al 6 gennaio. Su Venezia in questo momento cade una pioggia fitta, e questo potrebbe causare qualche disagio alla cerimonia, alla presenza dello stesso Plessi e del sindaco Luigi Brugnaro.

Si tratta di una composizione di oltre 80 moduli di un metro per 50 centimetri a forma di albero, che riprende l'installazione che Plessi ha montato alle finestre dell'Ala Napoleonica, "L'Età dell'oro", simbolo della rinascita della città dopo la pandemia. "Un gigantesco mosaico dorato, che richiama l'oro della Basilica, in cui ogni tassello vive di vita propria", lo aveva descritto Plessi presentando l'opera.

Il progetto "Natale di Luce 2020" in area marciana prevede anche un intervento luminoso alle Procuratie Vecchie e Nuove e lungo Calle XXII Marzo sino a campo Santa Maria del Giglio.

"L'Età dell'Oro" dell'Ala Napoleonica resterà anch'essa aperta sino al 6 gennaio. (ANSA).