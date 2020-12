Mose: stanotte si alzano paratoie, previsti 135 cm.

(ANSA) - VENEZIA, 04 DIC - "Alzeremo per la prima volta in notturna tutte le paratoie del Mose": lo annuncia all'ANSA Cinzia Zincone, Provveditore alle opere pubbliche per il Nordest. La previsione del Centro maree del Comune di Venezia è di una massima alle 2.40 di 135 centimetri, dato che ha fatto decidere l'innalzamento delle barriere a difesa della città.

