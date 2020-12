Nevica su piste delle Dolomiti, ma gli impianti sono chiusi

(ANSA) - BELLUNO, 02 DIC - Una fitta nevicata è scesa oggi sulle Dolomiti venete, dal Cadore all'Agordino,, ma tutto il manto bianco si è accumulato sulle piste desolatamente vuote, perchè cabinovie e seggiovie sono chiuse a causa dell'emergenza Covid. Gatti delle nevi che salgono piste deserte per portare scorte ai rifugi, in attesa di una riapertura, ovovie ferme alle stazioni di partenza, con la neve che si accumula pian piano.

Quasi una beffa per gli operatori turistici che, in un'altra situazione, avrebbero aperto gli impianti di risalita per le prime sciate dell''inverno. Da Falcade, a Malga Ciapela fino ad altre stazioni delle Dolomiti arrivano immagini di piste immacolate e vuote, con la neve che cade fittamente. (ANSA).