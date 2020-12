Maltempo: nevicata in Veneto, città imbiancate

(ANSA) - VENEZIA, 02 DIC - Nevicata in pianura n Veneto, dove stamane molte città si sono risvegliate coperte da un leggero strato bianco, ad eccezione di Venezia, dove è caduta pioggia mista a neve. La precipitazione è stata un po' più intensa nelle province di Verona e Vicenza. La nevicata è iniziata nelle ore centrali della notte e all'alba la pianura appariva con un aspetto tipicamente invernale. Verso il mattino però i fiocchi si sono tramutati in nevischio, e sulle strade la neve si è via via sciolta. Nessun problema per il traffico. Autostrade e arterie principali sono tutte transitabili, grazie all'entrata in funzione di mezzi spazzaneve e spargisale. (ANSA).