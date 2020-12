Incendi: fiamme in appartamento, donna portata in salvo

(ANSA) - VENEZIA, DEC 1 - Una donna di 66 anni è stata tratta in salvo la scorsa notte dai vigili del fuoco, che l'hanno trovata svenuta per il fumo inalato nell'incendio del suo appartamento, a Valstagna (Vicenza).

Le fiamme sono divampate poco dopo le ore 23.00. I pompieri, arrivati da Bassano del Grappa e in supporto da Feltre, con due autopompe, un'autobotte e 10 operatori, sono entrati con l'autorespiratore nell'appartamento completamente invaso dal fumo, trovando la donna svenuta all'interno, che è stata subito portata fuori, assistita dal personale sanitario del Suem e trasferita in ospedale.

Le due squadre hanno spento le fiamme, che erano nate nel locale soggiorno-cucina. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'abitazione sono terminate dopo due ore circa. (ANSA).