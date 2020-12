Covid: Veneto; scende leggermente curva settimanale contagi

(ANSA) - VENEZIA, DEC 1 - Scende leggermente la curva dei contagi nell'ultima settimana in Veneto, ma si mantengono costanti i ricoveri, con una media di oltre 1.200 nell'ultimo mese, e non scende la pressione sui reparti ospedalieri. E' il quadro che emerge dal report settimanale di Azienda Zero, aggiornato a ieri e diffuso oggi. Nell'ultimo mese i nuovi casi settimanali si sono mantenuti in media oltre i 21 mila, mentre dal 23 al 30 novembre se ne sono registrati 19.833. Diminuiscono leggermente anche i ricoverati, in media 1.328 negli ultimi 7 giorni rispetto agli oltre 1.400 della settimana precedente. Non diminuisce invece l'impegno dei reparti ospedalieri, che segnano un aumento costante arrivando a 2.706 pazienti nelle aree non critiche (erano 2.395 il 23 novembre) e a 303 in area intensiva (306 il 23). Aumentano anche le vittime, con 416 decessi nell'ultima settimana, contro i 395 di quella precedente.

