ANSA-IL-PUNTO/COVID:Veneto, Rt a 1.20 preoccupa Zaia

VENEZIA, 30 NOV - Le Regioni dell'arco alpino, attraverso gli assessori regionali, cercano un punto di mediazioni che salvi il turismo invernale dalla scure di misure antiCovid che impediscano ai turisti le vacanze natalizie in vetta. Ma il problema dell'indice di contagio in Veneto resta un tema che preoccupa non poco il Presidente Luca Zaia, che teme lo spettro dello scivolamento nella fascia arancione. "L'Rt del Veneto è 1.20 che sarebbe stato virtuoso due settimane fa, oggi è tra i più alti a livello nazionale - dice Zaia - Se ci mettiamo poco impegno nel distanziamento sociale, è inevitabile che l'Rt si alzi. E quindi passiamo ad un colore diverso di zona".