Violenza donne:uomo riceve divieto avvicinamento ex compagna

(ANSA) - VENEZIA, 28 NOV - I Carabinieri di Spinea (Venezia) hanno dato esecuzione nei confronti di un uomo ad una misura cautelare di divieto di avvicinamento e contatto con l'ex compagna ed i suoi familiari, emessa dal Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica. L'individuo è accusato di condotte violente nei confronti della donna. quest'ultima, nei primi giorni di novembre, aveva trovato il coraggio di denunciare le aggressioni sia fisiche che verbali dell'ex compagno. L'episodio determinante, che ha spinto la donna a denunciare quanto accadeva da ormai due mesi, si è verificato quando l'uomo, dopo essersi introdotto di notte e con la forza nella casa, sferrando una spallata alla porta dell'abitazione, l'aveva raggiunta e afferrata con violenza, addirittura bloccandole la bocca e mordendola in viso per tenerla ferma.

Nella circostanza la donna aveva perso i sensi, ma era poi riuscita a recuperare il telefono cellulare per chiedere aiuto.

L'uomo le aveva procurato lesioni per le quali la vittima era dovuta ricorrere a cure mediche immediate in pronto soccorso.

(ANSA).