Covid: vende 7.500 mascherine illegali a mercato,sequestrate

(ANSA) - TREVISO, 28 NOV - La Guardia di finanza di Castelfranco Veneto (Treviso) ha sequestrato 7.500 mascherine chirurgiche non sicure. I finanzieri hanno individuato un canale nuovo - e del tutto singolare - di vendita delle mascherine di tipo chirurgico: in occasione del mercato settimanale che si tiene nella piazza castellana, un venditore ambulante, un italiano di 48 anni, esponeva oltre ad articoli per la cura della persona anche migliaia di mascherine di tipo chirurgico tutte prive di indicazioni in lingua italiana e delle informazioni minime richieste dal Codice del consumo riguardanti la denominazione legale o merceologica del prodotto, il produttore, il Paese di origine, l'eventuale presenza di materiali o sostanze pericolose, i materiali impiegati e le istruzioni per l'uso. (ANSA).