A Padova abbattuto 'muro Via Anelli', simbolo del degrado

(ANSA) - VENEZIA, 28 NOV - E' stato abbattuto stamane a Padova il cosiddetto 'muro di Via Anelli', per anni simbolo del degrado e dello strapotere dei pusher nel quartiere Stanga. "Una data storica per la città" è il commento dell'amministrazione, che con il sindaco Sergio Giordani ha visto presente anche l'ex primo cittadino Flavio Zanonato, che nell'estate 2006 decise si alzare la barriera di pannelli in ferro, per separare le aree preda degli spacciatori dal resto del quartiere. Oggi il 'muro' è stato abbattuto, come era già avvenuto per le palazzine dell'ex complesso 'Serenissima', identificate come il 'Bronx di Padova''. L'operazione era iniziata nell'ottobre 2019; l'ultima palazzina era stata demolita nell'agosto scorso. Tutto è pronto ora per la realizzazione della nuova Questura di Padova che, con una operazione immobiliare che ha visto al partecipazione anche del Demanio, verrà realizzata entro i prossimi anni. (ANSA).