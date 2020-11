Il papiro Hanna diventa documentario su 'Vangelo'

(ANSA) - VENEZIA, 27 NOV - S'intitola 'Il Vangelo più antico del mondo' ed è il documentario sul Papiro Hanna, custodito presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, presentato a Verona nell'ambito del Festival della Dottrina Sociale all'indomani dell'apertura della decima edizione.

Prodotto da Officina della Comunicazione e Vatican Media in collaborazione con la Biblioteca Apostolica Vaticana, per la regia di Matteo Ceccarelli, il documentario verrà diffuso attraverso la piattaforma digitale VatiVision (www.vativision.com) a partire dal 2021. Un percorso della durata di 50 minuti sulla storia del Papiro Hanna partendo dalla sua scoperta fino ad arrivare alla sua donazione alla Biblioteca Apostolica Vaticana avvenuta nel 2006 da parte di Frank. J.

Hanna - da cui il Papiro prende il nome - che è anche uno dei protagonisti del documentario. Grazie al contributo di diverse 'voci', la narrazione si sofferma inoltre sulla stessa Biblioteca Apostolica Vaticana mettendo in luce la sua inestimabile collezione, le sue attività sul fronte della conservazione e del restauro e la sua vocazione di centro vivo di studio e di ricerca per numerosi esperti provenienti da tutto il mondo. (ANSA).