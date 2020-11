Mondiali Cortina: rinnovata intesa con Comitati tappe Cdm

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 26 NOV - In vista dei Campionati del mondo di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo il prossimo febbraio, anche quest'anno Fondazione Cortina 2021 rinnova la collaborazione con i comitati organizzatori delle tappe di Coppa del Mondo di Val Gardena, Alta Badia, Madonna di Campiglio e Bormio.

Un progetto nato lo scorso anno dalla volontà comune di promuovere lo sci alpino in Italia in maniera corale, per valorizzare le proprie gare insieme, inserendole in azioni congiunte di comunicazione e di ticketing.

Nel dettaglio, la partnership prevede attività di comunicazione e promozione digital congiunte e la valorizzazione dei territori come destinazioni dedite allo sci alpino, nell'ottica della più ampia collaborazione fra tutte le realtà della montagna italiana in vista dei Mondiali 2021, con l'obiettivo di fare dei prossimi Campionati del mondo un veicolo efficace non solo di Cortina e delle Dolomiti, ma di tutte le Alpi e più in generale di tutta l'Italia. (ANSA).