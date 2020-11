'Decapitata' statua Madonna a Marghera, identificato autore

(ANSA) - VENEZIA, 26 NOV - La statua della Madonna di Piazzale Giovannacci a Marghera è stata oggetto, nella notte, di un atto vandalico da parte di un uomo, poi identificato, che ha 'decapitato' la testa e mozzate le mani del monumento.

Gli agenti delle Volanti della Questura, in base alla descrizione di un residente che aveva assistito alla scena, hanno consentito di individuare pochi minuti dopo in zona il presunto danneggiatore, un cittadino palestinese di 31 anni.

Accompagnato in Questura per accertamenti, è risultato regolare sul territorio italiano, titolare di un documento di viaggio per rifugiati rilasciato dal Belgio. A conferma della sua responsabilità le immagini acquisite da una telecamera cittadina. L'uomo è stato denunciato per il reato di "offese ad una confessione religiosa tramite danneggiamento di cose".

"Una ferma condanna per un atto vile - ha commentato il sindaco, Luigi Brugnaro - che mira a ferire la nostra sensibilità. Ho subito dato disposizione ai tecnici dei Lavori Pubblici perché la statua sia prontamente riparata e riportata al suo splendore. Ringrazio gli agenti delle Forze dell'Ordine che sono prontamente intervenuti". (ANSA).