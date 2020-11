Covid: Viola, sperimentazione vaccino su bimbi ad aprile

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Attualmente non ci sono vaccini anti-Covid per la fascia pediatrica. "Gli studi inizieranno probabilmente verso aprile 2021, con la sperimentazione nei bambini". A spiegarlo all'ANSA è Antonella Viola, direttore scientifico dell'Istituto di Ricerca Pediatrica-Città della Speranza di Padova. "Non c'è nulla di certo, ma chi lavora nel campo considera che la primavera sia un tempo probabile - continua - Se i vaccini per gli adulti saranno approvati a fine dicembre, i tempi per iniziare la sperimentazione sui bambini di tutte le età portano alla primavera". (ANSA).