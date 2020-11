Caporalato: sfruttamento lavoratori in Veneto, 3 arresti

(ANSA) - VENEZIA, 25 NOV - Dalle prime ore di oggi, i Carabinieri del Gruppo Tutela del Lavoro di Venezia stanno eseguendo nelle province di Verona e Vicenza tre misure di custodia cautelare emesse dal Gip presso il Tribunale di Verona, nei confronti di un cittadino marocchino, un albanese e una donna italiana, per il reato di associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento di lavoratori.

I militari hanno accertato lo sfruttamento di decine di cittadini marocchini impiegati, anche "in nero", in aziende agricole delle province di Vicenza, Verona e Padova, che versavano in stato di bisogno e venivano impiegati nelle campagne anche 12 ore al giorno a fronte di paghe irrisorie.

