La moda torna in quota con 'Cortina Fashion Weekend'

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 23 NOV - Un segnale forte di fiducia in tempi di Covid: è lo spirito che animerà il Cortina Fashion Weekend 2020, la manifestazione glamour che vedrà protagonista la città ampezzana dal 4 all'8 dicembre.

L'appuntamento, organizzato dall'Associazione Cortina For Us e giunto alla decima edizione, per adeguarsi alla situazione sanitaria cambierà 'abito' trasformandosi in un evento digital sostenuto da imprenditori, commercianti, albergatori e impiantisti del territorio. La manifestazione è frutto della sinergia instaurata negli anni con il Comune di Cortina e con Fondazione Cortina 2021, organizzatrice dei Mondiali di sci alpino in programma dal 7 al 21 febbraio. L'evento sarà una sfida per mostrare quanto l'offerta turistica ampezzana può diversificarsi e 'cambiare pelle', anche nella stagione invernale. (ANSA).