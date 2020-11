Travolto dentro scavo tubi fognari, morto operaio

(ANSA) - VENEZIA, 21 NOV - Un operaio di 32 anni è morto in un incidente avvenuto in un'area di scavo, mentre stava posando alcuni tubi fognari nel Comune di Costabissara (Vicenza).

La vittima stava lavorando assieme al padre quando intorno alle ore 12.30, secondo le prime informazioni, è stato travolto da un massa di terra che era stata asportata per lo scavo.

L'uomo è stato poi caricato dal padre su un mezzo e portato a una vicina abitazione a Gambugliano, dove sono sopraggiunti i vigili del fuoco; al loro arrivo era privo di coscienza ed è stato sottoposto a rianimazione cardiopolmonare fino all'arrivo del personale del Suem con l'eliambulanza e un'ambulanza, che hanno proseguito le manovre per lungo tempo. Purtroppo il medico ha dovuto dichiararne la morte. Sul posto i carabinieri e il personale dello Spisal per ricostruire la dinamica dell'incidente. (ANSA).