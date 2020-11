Festival Futuro: promotori, parola speranza è fondamentale

(ANSA) - VERONA, 21 NOV - "Il tracciato delle discussioni di questi tre giorni ha portato la parola speranza come elemento fondamentale del nostro futuro". E' il commento di Gian Luca Rana, presidente del Gruppo editoriale Athesis, a chiusura del secondo Festival del Futuro di Verona, promosso assieme ad Harvard Business Review, Eccellenze d'Impresa, di cui è stata media partner l'agenza ANSA.

Secondo Rana "i valori della nostra società, pur messi in discussione da eventi imprevisti, sono emersi con forza: speranza, capacità di mettersi in gioco".

Per il direttore di Hbr, Enrico Sassoon "i messaggi che i nostri ospiti hanno portato sono fortemente ottimistici, soprattutto per i giovani e per il mondo del lavoro. Guardiamo con forza all'appuntamento del 2021 che sarà ancora più ricco di quest'anno, e in cui speriamo di rivederci in presenza".

"Il Festival del Futuro - ha rimarcato Luigi Consiglio, di Eccellenze d'Impresa - è un progetto permanente che quest'anno ha dovuto rinunciare alla fiera della tecnologia e dell'innovazione che avevamo programmato, ma che sicuramente proporremo l'anno prossimo".

Per Matteo Montan, ad di Athesis, "siamo riusciti a creare valore in un momento molto difficile. Spero che siamo riusciti davvero a disegnare il nuovo mondo, il titolo che abbiamo dato a questa seconda edizione", ha concluso. (ANSA).