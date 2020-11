Tra marea e Covid albergatrice non molla,bellezza ci salverà

(ANSA) - VENEZIA, 20 NOV - Una delle albergatrici più famose di Cortina dopo anni di progetti sbarca in grande stile a Venezia, aprendo un hotel di charme che in breve diventa il buen retiro dei visitatori vip in vacanza in laguna. Accade però l'imprevisto: Elisa Dotto, terza generazione di albergatori, sa come gestire al meglio i capricci meteorologici che coinvolgono il suo 'Ambra' ampezzano, ma forse meno i 187 centimetri di acqua alta che allagano il suo hotel in laguna 'Excess Venice Boutique Hotel' e poi i disastri mondiali del Covid. Da qui il titolo del suo volume "La bellezza ci salverà", manuale pratico di marketing - e di resistenza - della locandiera di Cortina.

Molte parti del libro sono state cambiate dall'autrice anche per l'avvento pandemico del Covid-19. In un momento in cui tutte le carte in tavola dell'hotellerie dovevano essere cambiate, Dotto ha messo qualche punto fermo. Dalla necessità di sorridere sempre, anche nei momenti più difficili, alla convinzione, mai tramontata, di vendere esperienze non stanze.

Parte del volume è dedicata al capitolo concept, ovvero la giusta atmosfera, tirando fuori l'anima di ogni struttura. Ne consegue, decima regola aurea di Elisabetta, che l'albergo deve essere "un luogo di piacere non un ospedale". Anche in tempi di covid hospital. (ANSA).