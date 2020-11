Covid: Zaia, da nostri calcoli Rt è sensibilmente calato

(ANSA) - VENEZIA, 20 NOV - "Per i numeri, per la sensazione e il clima di gestione che abbiamo, per noi non è cambiato nulla rispetto all'altro venerdì. Dai calcoli nostri, il nostro Rt è sensibilmente calato". Lo ha detto oggi il presidente del Veneto Luca Zaia.

"C'è una sostanziale tenuta sulle terapie intensive - ha aggiunto - se non qualche criticità nel Veronese. Il trend non è di forte crescita, ma di crescita leggera, con giorni come oggi negativi. Le criticità toccano soprattutto i ricoveri ordinari, non più le terapie intensive. Questo vale anche e soprattutto per la gestione degli 8.000 pazienti non Covid. Nelle intensive c'è un innalzamento dell'età media, e ci fa pensare che la durata sarà più importante, questo dato - ha concluso - non permette turnover più rapidi". (ANSA).